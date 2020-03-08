2020-03-08T11:20:24+03:00
Общество

Глава Республики Крым поздравил с Международным женским днем

Сергей Аксенов опубликовал поздравление с 8 Марта в соцсети [видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/VKСергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/VK
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов опубликовал праздничный пост на своей странице в VK.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с 8 Марта.Видео: Сергей Аксенов/VK

- От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! – говорится в сообщении. - Вы наполняете наш мир красотой и любовью, делаете наш дом светлым и уютным, а нас самих – сильными и смелыми.

Сергей Аксенов отмечает, что в мире очень многое зависит от женщин, ведь они дарят и саму жизнь. Матери, жены, дочери, сестры и коллеги обеспечивают надежный тыл мужчинам, который позволяет им развиваться и покорять новые высоты.

- Вы выполняете самую важную в мире миссию, которая заключается в укреплении семьи, заботе о детях, сохранении истинных ценностей, - подчеркивает глава региона. - Вы трудитесь плечом к плечу с мужчинами на производстве, в бизнесе, на государственной службе, достигаете успехов в искусстве, спорте, во многих других сферах. Женщины - самое лучшее и ценное, что у нас есть!

Спасибо за все хорошее, доброе и волшебное! Пусть представительницы лучшей половины человечества будут всегда счастливы, здоровы и красивы!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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