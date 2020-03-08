8 Март 2020 2020-03-08T14:53:08+03:00

Мальчик потерял сознание и его на «Скорой помощи» увезли в больницу [фото, видео]

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В одном из подземных переходов Ялты произошел несчастный случай – получил травму несовершеннолетний.

ЧП в Ялте: Подросток прыгнул в подземном переходе и расшиб голову о потолок.Видео: Кирилл Голованёв/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Школьник бежал, подпрыгнул, ударился головой об угол на потолке и потерял сознание, - сообщил очевидец в соцсети. – Скорая приехала на удивление быстро, через 7-10 минут после вызова. Мальчика доставили в больницу. Он жив и относительно здоров. Будьте аккуратнее!

Пользователи соцсети, комментируя пост и высказывая различные мнения, затеяли небольшую, но жаркую дискуссию: « Угораздило же! Как так можно прыгнуть?!»; «Да в этом переходе потолок реально низкий»; «Это далеко не первый случай! Я со своим ростом в 190 сантиметров не раз жизнью рисковал в этом и других подземных переходах. Невысоким не понять!».

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ИСТОЧНИК KP.RU