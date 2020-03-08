2020-03-08T14:53:08+03:00
Происшествия

ЧП в Ялте: Подросток прыгнул в подземном переходе и расшиб голову о потолок

Мальчик потерял сознание и его на «Скорой помощи» увезли в больницу [фото, видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Прохожие вызвали мальчику "Скорую помощь". Фото: Кирилл Голованёв/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VKПрохожие вызвали мальчику "Скорую помощь". Фото: Кирилл Голованёв/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Изменить размер текста:

В одном из подземных переходов Ялты произошел несчастный случай – получил травму несовершеннолетний.

ЧП в Ялте: Подросток прыгнул в подземном переходе и расшиб голову о потолок.Видео: Кирилл Голованёв/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Школьник бежал, подпрыгнул, ударился головой об угол на потолке и потерял сознание, - сообщил очевидец в соцсети. – Скорая приехала на удивление быстро, через 7-10 минут после вызова. Мальчика доставили в больницу. Он жив и относительно здоров. Будьте аккуратнее!

Пользователи соцсети, комментируя пост и высказывая различные мнения, затеяли небольшую, но жаркую дискуссию: « Угораздило же! Как так можно прыгнуть?!»; «Да в этом переходе потолок реально низкий»; «Это далеко не первый случай! Я со своим ростом в 190 сантиметров не раз жизнью рисковал в этом и других подземных переходах. Невысоким не понять!».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЧП в Ялте: Подросток прыгнул в подземном переходе и расшиб голову о потолок
Глава Республики Крым поздравил с Международным женским днем
В Ялте можно побывать на корабле Черноморского флота «Вышний Волочек»
Появилось видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Погода в Крыму на 8 марта: без осадков и тепло до +20
Крымское МЧС напоминает: «На плато Ай-Петри нужно выбирать безопасный маршрут!»
«От такой красоты просто глаз не отвести!»: Леса Крыма украсили подснежники и крокусы
Между Керчью и Анапой начинают курсировать поезда
Севастополь готовится к 8 Марта: Военные-черноморцы вооружились тюльпанами и вышли на улицы
Мухтар из Ялты нашел себе подружку-певичку
Погода в Крыму на 7 марта: сухо и тепло до +19
Аксенов: вопрос подачи днепровской воды — орудие шантажа официального Киева
Более 9 тысяч литров пива не пустили в Крым на праздники
В Белогорском районе Крыма пропавшую девочку нашли на виноградниках в компании мужчины
Для профилактики коронавируса автостанции Крыма дезинфицируют ежедневно
Выбирать подрядчиков в обход 44-ФЗ Севастополь и Крым смогут до конца 2022 года
В Крыму 7 и 8 марта объявили бесплатный проезд для женщин в праздничных троллейбусах