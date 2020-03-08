Фоторепортаж: Как в Ялте отмечают 8 Марта
Красавица Ялта отмечает Международный женский день.
Малый ракетный корабль открыт для всех желающих.Фото: Михаил ПАТЛИС
Сотни гостей и жителей города-курорта пришли на набережную столицы Южного берега Крыма, где можно ощутить праздник по полной программе: концерт, разные симпатичные инсталляции, экскурсии на боевой корабль, выставка ретро-автомобилей.
Редкие марки модели автомобилей украшают набережную.Фото: Михаил ПАТЛИС
Есть что посмотреть, где отдохнуть и сделать фото на память.
В Ялте очень много цветов.Фото: Михаил ПАТЛИС
Крымский полуостров всегда хорош, а 8 Марта - особенно.
Фото получаются очень эффектные.Фото: Михаил ПАТЛИС
Да и на улице почти летняя жара - столбик термометра так и норовит подняться выше +20.
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ИСТОЧНИК KP.RU