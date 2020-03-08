Фоторепортаж: Как в Ялте отмечают 8 Марта

8 Март 2020 2020-03-08T18:38:59+03:00

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Красавица Ялта отмечает Международный женский день.

Малый ракетный корабль открыт для всех желающих.Фото: Михаил ПАТЛИС

Сотни гостей и жителей города-курорта пришли на набережную столицы Южного берега Крыма, где можно ощутить праздник по полной программе: концерт, разные симпатичные инсталляции, экскурсии на боевой корабль, выставка ретро-автомобилей.

Редкие марки модели автомобилей украшают набережную.Фото: Михаил ПАТЛИС

Есть что посмотреть, где отдохнуть и сделать фото на память.

В Ялте очень много цветов.Фото: Михаил ПАТЛИС

Крымский полуостров всегда хорош, а 8 Марта - особенно.

Фото получаются очень эффектные.Фото: Михаил ПАТЛИС

Да и на улице почти летняя жара - столбик термометра так и норовит подняться выше +20.

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ИСТОЧНИК KP.RU