Погода в Крыму 9 марта: Тепло и ветрено

9 Март 2020 2020-03-09T06:59:51+03:00

В Симферополе Севастополе до +23

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Во вторник, 9 марта, в Крыму будет тепло и сухо благодаря воздушным массам с востока Средиземного моря.

- Минимальная температура воздуха +5…+10; максимальная +19…+24, на побережье и в горах +13…+18. Ветер южный умеренный, днем в степных и предгорных районах сильный 15-17 м/с, - сообщили в крымском гидрометцентре.

Жарче всего будет в Симферополе. В крымской столице днем температура поднимется аж до +23. Аналогично - в городе-герое Севастополе. На Южном берегу Крыма прохладнее, всего до +16.

По всему полуострову - переменная облачность, без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU