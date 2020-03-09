В крымском МЧС подвели итоги работы за неделю
На полуострове ликвидировали 133 пожара
Фото: Пресс-служба МЧС по Крыму
Изменить размер текста:
За неделю на полуострове ликвидировали 133 пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
На пожарах спасли 15 человек, из них четыре ребенка. К сожалению, два человека погибли. Также сотрудники МЧС ликвидировали два лесных пожара. В горах спасатели провели поисковую операцию и помогли одному туристу.
Кроме того, сотрудники ведомства четыре раза устраняли последствия ДТП, где спасли пять человек.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU