В крымском МЧС подвели итоги работы за неделю

9 Март 2020 2020-03-09T09:51:32+03:00

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За неделю на полуострове ликвидировали 133 пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

На пожарах спасли 15 человек, из них четыре ребенка. К сожалению, два человека погибли. Также сотрудники МЧС ликвидировали два лесных пожара. В горах спасатели провели поисковую операцию и помогли одному туристу.

Кроме того, сотрудники ведомства четыре раза устраняли последствия ДТП, где спасли пять человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU