Корабли Черноморского района в рамках учений заступили на боевое дежурство

9 Март 2020 2020-03-09T10:57:13+03:00

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На кораблях Черноморского флота в Севастополе и Новороссийска прошли учения по заступлению кораблей в боевое дежурство. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Их экипажи выполнили действия по экстренному приготовлению корабля к бою и походу. Ход учений проверяли офицеры управления боевой подготовки флота.

В учении были задействованы экипажи малых ракетных кораблей «Ингушетия», «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», патрульного корабля «Василий Быков», ракетных катеров «Шуя», «Набережные Челны» и «Р-60», а также экипажи тральщиков, и малых противолодочных кораблей.

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ИСТОЧНИК KP.RU