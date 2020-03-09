Корабли Черноморского района в рамках учений заступили на боевое дежурство
На кораблях Черноморского флота в Севастополе и Новороссийска прошли учения по заступлению кораблей в боевое дежурство. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
Их экипажи выполнили действия по экстренному приготовлению корабля к бою и походу. Ход учений проверяли офицеры управления боевой подготовки флота.
В учении были задействованы экипажи малых ракетных кораблей «Ингушетия», «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», патрульного корабля «Василий Быков», ракетных катеров «Шуя», «Набережные Челны» и «Р-60», а также экипажи тральщиков, и малых противолодочных кораблей.
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ИСТОЧНИК KP.RU