Украинским дипломатам не понравилась карта распространения коронавируса с российским Крымом
Американский информационный ресурс Vox опубликовал карту распространения коронавируса, где Крым - часть России. Этот факт не понравился посольству Украины в США.
- Карта из репортажа Vox некорректна. Крым - это Украина. Полуостров временно оккупирован Россией, но он всегда был и есть часть Украины. Пожалуйста, исправьте карту, - написало в Twitter посольство.
В комментариях под сообщением один из пользователей порекомендовали сотрудникам диппредставительства расслабиться. Ведь украинская оккупация Крыма прекратилась в 2014 году, когда полуостров вернулся в состав РФ.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU