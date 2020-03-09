Украинским дипломатам не понравилась карта распространения коронавируса с российским Крымом

9 Март 2020 2020-03-09T11:46:45+03:00

Та самая карта, которая не понравилась посольству Украины в США. Фото: UKR Embassy in USA / Twitter

Они просят американский новостной ресурс исправить это «недоразумение»

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Американский информационный ресурс Vox опубликовал карту распространения коронавируса, где Крым - часть России. Этот факт не понравился посольству Украины в США.

- Карта из репортажа Vox некорректна. Крым - это Украина. Полуостров временно оккупирован Россией, но он всегда был и есть часть Украины. Пожалуйста, исправьте карту, - написало в Twitter посольство.

В комментариях под сообщением один из пользователей порекомендовали сотрудникам диппредставительства расслабиться. Ведь украинская оккупация Крыма прекратилась в 2014 году, когда полуостров вернулся в состав РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU