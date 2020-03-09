В аэропорт Симферополя прибыл символ «Эстафеты Победы»

9 Март 2020 2020-03-09T13:56:06+03:00

Пограничный столб с георгиевской лентой доставили в Крым из Москвы [видео]

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В аэропорт «Симферополь» прибыл символ международной акции «Эстафета Победы» - макет пограничного столба с георгиевской лентой, его доставили в Крым из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму.

В парке имени Гагарина в рамках акции 9 марта выступят народные ансамбли, будет организована выставка вооружения и техники, а также полевая кухня. Следующий пункт назначения «Эстафеты» - Джанкой, туда «пограничный столб» прибудет 10 марта.

СПРАВКА «КП»:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/765389" frameborder="0"></iframe> «Эстафета Победы» в аэропорте Симферополя.Видео: Пресс-служба пограничног управления ФСБ по Крыму! другой источник

«Эстафета Победы» - международная акция, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатор «Эстафеты» - погранслужба ФСБ России.

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ИСТОЧНИК KP.RU