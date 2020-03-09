2020-03-09T15:00:53+03:00
Происшествия

В Ялте автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

Пьяный водитель пытался скрыться от полицейских [видео]
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / ВконтактеФото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте
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В Ялте молодые люди разбились на авто, убегая от полиции, пишет Крымское информационное агентство. Пьяный водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.

Инцидент случился поздно вечером, спасатели доставали из машины пострадавших, которые уже были без сознания. На автомобиле буквально «нет живого места», он весь помят и у него выбиты стекла. Пострадал и забор, который отгораживал проезжую часть от тротуара.

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Автомобиль перевернулся в Ялте.Видео: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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