На боевом корабле ЧФ в Ялте с экскурсией побывали более 10 тысяч человек
В воскресенье, 8 марта, к набережной Ялты пришвартовался боевой корабль Черноморского флота «Вышний Волочек». Все могут подняться на его борт, в честь праздника командование флота там организовало экскурсии, который прошли 8 и 9 марта.
Как сообщили КП-Крым в ЧФ РФ, за эти два дня корабль посетило более 10 тысяч гостей и жителей Ялты.
СПРАВКА «КП»:
Патрульные корабли проекта 22160 типа «Василий Быков», к которому принадлежит и «Вышний Волочек», предназначены для патрулирования ближней и дальней морской зоны. К выпуску запланировано 6 кораблей такого типа, из которых 2 уже спущены на воду и несут свою службу на Черноморском флоте.
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ИСТОЧНИК KP.RU