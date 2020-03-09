На боевом корабле ЧФ в Ялте с экскурсией побывали более 10 тысяч человек

9 Март 2020 2020-03-09T17:07:56+03:00

Жителям и гостям города-курорта рассказали все подробности о корвете

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В воскресенье, 8 марта, к набережной Ялты пришвартовался боевой корабль Черноморского флота «Вышний Волочек». Все могут подняться на его борт, в честь праздника командование флота там организовало экскурсии, который прошли 8 и 9 марта.

Как сообщили КП-Крым в ЧФ РФ, за эти два дня корабль посетило более 10 тысяч гостей и жителей Ялты.

СПРАВКА «КП»:

Патрульные корабли проекта 22160 типа «Василий Быков», к которому принадлежит и «Вышний Волочек», предназначены для патрулирования ближней и дальней морской зоны. К выпуску запланировано 6 кораблей такого типа, из которых 2 уже спущены на воду и несут свою службу на Черноморском флоте.

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ИСТОЧНИК KP.RU