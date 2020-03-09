Спартакиада боевых искусств собрала в Евпатории спортсменов с юга России
В Евпатории прошла четвертая Спартакиада боевых искусств «Крымский грифон 2020». Соревнования собрали спортсменов из Крыма, Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Крыма.
В соревновании приняли участие более 1,5 тысяч спортсменов в 11 видах спорта: от карате до греко-римской борьбы и от тхэквондо до тайского бокса.
Напомним, что накануне крымские спортсмены привезли 15 медалей с чемпионата России по армреслингу.
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ИСТОЧНИК KP.RU