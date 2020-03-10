2020-03-10T08:31:05+03:00
Общество

Погода в Крыму 10 марта: К концу дня возможна гроза

Воздух прогреется до +22
Анастасия ЖУКОВА
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Погода в марте радует крымчанПогода в марте радует крымчанФото: Анастасия ЖУКОВА
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Во вторник, 10 марта, в Крыму немного похолодает к вечеру.

- С утра будет еще тепло и сухо, но к концу дня холодный атмосферный фронт, смещающийся с запада, принесет на полуостров небольшой дождь, возможны грозы. Температура воздуха ночью +8…+13, днем +17…+22, - рассказали в крымском гидрометцентре.

По всему полуострову - переменная облачность.

Теплее всего в Симферополе: до +22. В Севастополе прохладнее, только до +18.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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