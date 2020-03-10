Ялта заняла второе место в рейтинге лучших российских городов для отдыха весной
Курортная столица Крыма Ялта вошла в тройку лидеров для отдыха весной среди российских курортов. Такой рейтинг опубликовал туристический портал ТурСтат.
Специалисты портала опросили более 10 тысяч посетителей и на основании этих данных составили десятку лучших городов для весенних путешествий.
Ялта оказалась в этом рейтинге на втором месте (18% голосов), уступив только горному курорту "Роза Хутор" в Сочи (20% голосов). Замыкают тройку лидеров курорты Подмосковья (12%).
Также в десятке - озеро Байкал, Красная Поляна в Сочи, курорты Ленинградской области, Минеральные Воды в Ставрополье.
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ИСТОЧНИК KP.RU