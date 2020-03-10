Ялта заняла второе место в рейтинге лучших российских городов для отдыха весной

10 Март 2020 2020-03-10T09:16:49+03:00

В честь 8 марта на набережной Ялты временно ошвартовался корабль Черноморского флота Фото: Михаил ПАТЛИС

За нее проголосовали 18% опрошенных

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Курортная столица Крыма Ялта вошла в тройку лидеров для отдыха весной среди российских курортов. Такой рейтинг опубликовал туристический портал ТурСтат.

Специалисты портала опросили более 10 тысяч посетителей и на основании этих данных составили десятку лучших городов для весенних путешествий.

Ялта оказалась в этом рейтинге на втором месте (18% голосов), уступив только горному курорту "Роза Хутор" в Сочи (20% голосов). Замыкают тройку лидеров курорты Подмосковья (12%).

Также в десятке - озеро Байкал, Красная Поляна в Сочи, курорты Ленинградской области, Минеральные Воды в Ставрополье.

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ИСТОЧНИК KP.RU