2020-03-10T09:16:49+03:00
Общество

Ялта заняла второе место в рейтинге лучших российских городов для отдыха весной

За нее проголосовали 18% опрошенных
Анастасия ЖУКОВА
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В честь 8 марта на набережной Ялты временно ошвартовался корабль Черноморского флотаВ честь 8 марта на набережной Ялты временно ошвартовался корабль Черноморского флотаФото: Михаил ПАТЛИС
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Курортная столица Крыма Ялта вошла в тройку лидеров для отдыха весной среди российских курортов. Такой рейтинг опубликовал туристический портал ТурСтат.

Специалисты портала опросили более 10 тысяч посетителей и на основании этих данных составили десятку лучших городов для весенних путешествий.

Ялта оказалась в этом рейтинге на втором месте (18% голосов), уступив только горному курорту "Роза Хутор" в Сочи (20% голосов). Замыкают тройку лидеров курорты Подмосковья (12%).

Также в десятке - озеро Байкал, Красная Поляна в Сочи, курорты Ленинградской области, Минеральные Воды в Ставрополье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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