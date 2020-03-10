2020-03-10T09:48:53+03:00
Общество

Для отдыха на майские праздники россияне выбирают Крым

Ялта, Севастополь, Алушта, Феодосия, Судак, Евпатория, Алупка и Мисхор вошли в десятку самых популярных курортов
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ
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Крымские курорты лидируют по популярности у туристов для отдыха на майские праздники. Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая, потом с 6 по 8 мая работают и затем у них снова выходные на День Победы.

По информации сервиса для бронирования жилья Tvil.ru, дешевле всего отдохнуть в начале мая в Геленджике, дороже - в Ялте. Дольше всего россияне планируют отдохнуть в Евпатории и Судаке.

Десять курортов, популярных для отдыха на майские праздники:

1. Ялта - 2593,9 рублей / 6,7 ночи

2. Севастополь - 2286,2 рублей / 6 ночей

3. Алушта - 1887,4 рублей / 9,2 ночи

4. Феодосия - 1666,7 рублей / 5,8 ночи

5. Сочи - 2268 рублей / 8,7 ночи

6. Судак - 1677,5 рублей / 16,7 ночи

7. Евпатория - 1426,8 рублей / 21,7 ночи

8. Геленджик - 1333,8 рублей / 5,7 ночи

9. Алупка - 1841,4 рублей / 8,3 ночи

10. Мисхор - 1567,6 рублей / 6,8 ночи

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ИСТОЧНИК KP.RU

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