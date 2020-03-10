В Симферополе объявили в розыск Няшу и еще четырех кошек

10 Март 2020 2020-03-10T11:17:33+03:00

Крымчанка просит найти своих любимчиков, которых тайком вывез из дома ее внук [фото]

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Жительница Симферополя разместила в соцсети трогательную просьбу о розыске пятерых мурлык: Няши, Тутуськи, Нинуськи, Умки и Левушки.

- Шестого марта, пока меня не было дома, мой внук вывез в неизвестном направлении пятерых моих котов, - сообщает расстроенная женщина. – Он решил досадить мне - родной бабушке - и отыгрался на несчастных беззащитных животных!

Крымчанка всей душой прикипела к котам, которых нашла на улице, вылечила и приютила.

- Сейчас временно нахожусь на Украине, но вернусь в ближайшие дни, - пишет женщина. – Если увидите этих несчастных, то приютите до моего приезда. Я заплачу за передержку.

Котов вывезли из дома, пока хозяйка была в отлучке. Фото: Наталья Широкова/VK

Особые приметы пропавших котов:

Няша, 2 года, бело-серая расцветка.

Тутуська, черно-белая расцветка, 8 лет.

Нинуська, 9 лет, похожа на сиамскую. Особые приметы: косоглазие.

Умка, 10 лет, черно-белая, короткий хвост. Особые приметы: на передних лапах выстрижена шерсть, потому что недавно ставили капельницу.

Левушка, 4 года, рыжий.

Пользователи соцсети посоветовали женщине подать заявление в полицию на внука: «Пусть отвечает за свои поступки! Там его прижмут, и он как миленький расскажет, где кошки».

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ИСТОЧНИК KP.RU