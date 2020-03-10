2020-03-10T11:17:33+03:00
Общество

В Симферополе объявили в розыск Няшу и еще четырех кошек

Крымчанка просит найти своих любимчиков, которых тайком вывез из дома ее внук [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Няша и Умка. Фото: Наталья Широкова/VKНяша и Умка. Фото: Наталья Широкова/VK
Изменить размер текста:

Жительница Симферополя разместила в соцсети трогательную просьбу о розыске пятерых мурлык: Няши, Тутуськи, Нинуськи, Умки и Левушки.

- Шестого марта, пока меня не было дома, мой внук вывез в неизвестном направлении пятерых моих котов, - сообщает расстроенная женщина. – Он решил досадить мне - родной бабушке - и отыгрался на несчастных беззащитных животных!

Крымчанка всей душой прикипела к котам, которых нашла на улице, вылечила и приютила.

- Сейчас временно нахожусь на Украине, но вернусь в ближайшие дни, - пишет женщина. – Если увидите этих несчастных, то приютите до моего приезда. Я заплачу за передержку.

Котов вывезли из дома, пока хозяйка была в отлучке. Фото: Наталья Широкова/VK

Котов вывезли из дома, пока хозяйка была в отлучке. Фото: Наталья Широкова/VK

Особые приметы пропавших котов:

Няша, 2 года, бело-серая расцветка.

Тутуська, черно-белая расцветка, 8 лет.

Нинуська, 9 лет, похожа на сиамскую. Особые приметы: косоглазие.

Умка, 10 лет, черно-белая, короткий хвост. Особые приметы: на передних лапах выстрижена шерсть, потому что недавно ставили капельницу.

Левушка, 4 года, рыжий.

Пользователи соцсети посоветовали женщине подать заявление в полицию на внука: «Пусть отвечает за свои поступки! Там его прижмут, и он как миленький расскажет, где кошки».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму воры сожгли 54 тысячи рублей, перепутав их с рекламными листовками
В Симферополе задумались об изменении маршрута военного парада ко Дню Победы 2020
Под Симферополем начали строить новый сельхозрынок за 600 миллионов
В Симферополе объявили в розыск Няшу и еще четырех кошек
В трех городах Крыма зафиксировали загрязнение воздуха
Для отдыха на майские праздники россияне выбирают Крым
Ялта заняла второе место в рейтинге лучших российских городов для отдыха весной
Погода в Крыму 10 марта: К концу дня возможна гроза
Спартакиада боевых искусств собрала в Евпатории спортсменов с юга России
На боевом корабле ЧФ в Ялте с экскурсией побывали более 10 тысяч человек
Украинская община Крыма отметила день рождения Тараса Шевченко
В Ялте автомобиль вылетел в кювет и перевернулся
В Крыму поймали гражданку Украины, которая украла у бабушки золотые зубы
В аэропорт Симферополя прибыл символ «Эстафеты Победы»
14 человек эвакуировали из многоэтажки в Симферополе из-за пожара
Украинским дипломатам не понравилась карта распространения коронавируса с российским Крымом
Корабли Черноморского района в рамках учений заступили на боевое дежурство
В крымском МЧС подвели итоги работы за неделю
В Севастополе капитально отремонтируют Комсомольский парк за 102 миллиона