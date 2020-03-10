В Симферополе объявили в розыск Няшу и еще четырех кошек
Жительница Симферополя разместила в соцсети трогательную просьбу о розыске пятерых мурлык: Няши, Тутуськи, Нинуськи, Умки и Левушки.
- Шестого марта, пока меня не было дома, мой внук вывез в неизвестном направлении пятерых моих котов, - сообщает расстроенная женщина. – Он решил досадить мне - родной бабушке - и отыгрался на несчастных беззащитных животных!
Крымчанка всей душой прикипела к котам, которых нашла на улице, вылечила и приютила.
- Сейчас временно нахожусь на Украине, но вернусь в ближайшие дни, - пишет женщина. – Если увидите этих несчастных, то приютите до моего приезда. Я заплачу за передержку.
Котов вывезли из дома, пока хозяйка была в отлучке. Фото: Наталья Широкова/VK
Особые приметы пропавших котов:
Няша, 2 года, бело-серая расцветка.
Тутуська, черно-белая расцветка, 8 лет.
Нинуська, 9 лет, похожа на сиамскую. Особые приметы: косоглазие.
Умка, 10 лет, черно-белая, короткий хвост. Особые приметы: на передних лапах выстрижена шерсть, потому что недавно ставили капельницу.
Левушка, 4 года, рыжий.
Пользователи соцсети посоветовали женщине подать заявление в полицию на внука: «Пусть отвечает за свои поступки! Там его прижмут, и он как миленький расскажет, где кошки».
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU