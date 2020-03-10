В трех городах Крыма зафиксировали загрязнение воздуха

10 Март 2020 2020-03-10T10:44:56+03:00

Армянск один из городов где зафиксировали загрязнение атмосферного воздуха Фото: Анастасия ЖУКОВА

Уровень вредных веществ определялся как повышенный в Армянске, Красноперекопске и Симферополе

Изменить размер текста: A A

В трех городах полуострова зафиксировано загрязнение воздуха в феврале. По информации крымского гидрометцентра уровень вредных веществ определялся как повышенный в Армянске, Красноперекопске и Симферополе.

Так, в Армянске загрязнение воздуха наблюдалось по четырем показателям: диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, формальдегиду. В Красноперекопске по пяти показателям: диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, хлористому водороду, формальдегиде.

В Симферополе загрязнение атмосферного воздуха наблюдалось по взвешенным веществам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU