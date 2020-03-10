В трех городах Крыма зафиксировали загрязнение воздуха
В трех городах полуострова зафиксировано загрязнение воздуха в феврале. По информации крымского гидрометцентра уровень вредных веществ определялся как повышенный в Армянске, Красноперекопске и Симферополе.
Так, в Армянске загрязнение воздуха наблюдалось по четырем показателям: диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, формальдегиду. В Красноперекопске по пяти показателям: диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, хлористому водороду, формальдегиде.
В Симферополе загрязнение атмосферного воздуха наблюдалось по взвешенным веществам.
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ИСТОЧНИК KP.RU