В Симферополе задумались об изменении маршрута военного парада ко Дню Победы 2020

10 Март 2020 2020-03-10T12:33:46+03:00

В День Победы 9 мая военная техника проходит по проспекту Кирова в Симферополе Фото: Наталья Гоцанюк

Прохождение тяжелой техники может не выдержать один из подземных переходов

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В Симферополе могут изменить традиционный маршрут прохождения военного парада ко Дню Победы 9 мая. Об этом на заседании Совета министров РК заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- У нас перекрытия одного из переходов вряд ли выдержат прохождение тяжелой техники. Поэтому давайте на этой неделе окончательно определяем маршрут, план проведения мероприятий, - приводит слова Аксенова Крымское информационное агентство.

Глава республики поручил на этой неделе еще раз провести заседание Комитета по организации празднования 75-летия Победы.

Военный парад проходил в Симферополе с 2014 года по одному и тому же маршруту: по проспекту Кирова от площади имени Амет-Хана Султана (возле Центрального рынка) до площади Советской.

Как стало известно КП-Крым, уже не первый год Совет Министров предлагает включить в программу парада прохождение танков, однако администрация до сих пор не смогла предоставить документы, которые подтвердят, что подземный переход возле Центрального универмага выдержит такую нагрузку.

ИСТОЧНИК KP.RU