2020-03-10T12:47:34+03:00
Происшествия

В Крыму воры сожгли 54 тысячи рублей, перепутав их с рекламными листовками

Из магазина в Нижнегорском районе они украли сейф, а потом решили уничтожить улики [фото]
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба МВД по КрымуФото: Пресс-служба МВД по Крыму
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Мужчина из Нижнегорского района встретил своего приятеля. Они разговорились, и знакомый предложил ему украсть сейф из магазина. На дело было решено идти ночью.

Выпив для храбрости, они подошли к магазину с тыльной стороны. С помощью гаечного ключа и ножа один из мужчин пробрался в помещение. Второй в это время был снаружи и подстраховывал его.

Достав сейф, приятели отнесли его в заброшенное здание рядом с магазином. Они попытались его вскрыть, но ничего не получилось. Тогда им на помощь пришел металлический кол, которым они и взломали металлический ящик.

В сейфе подельники нашли пачки рекламных листовок, на которых были нарисованы деньги. Настоящие купюры они не заметили из-за спешки. Чтобы избавиться от улик, приятели решили поджечь сейф со всем содержимым. Не дожидаясь пока все догорит, они разбежались.

По информации пресс-службы МВД по Крыму, в сейфе помимо рекламных листовок лежало 54 тысячи рублей. Полицейские быстро нашли воришек, против них возбудили уголовное дело за кражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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