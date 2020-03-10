В Крым идет дождь и похолодание

10 Март 2020 2020-03-10T12:45:46+03:00

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В Крымском гидрометцентре прогнозируют похолодание - температура воздуха в среднем снизится на 5-8 градусов. Кроме того, на полуостров придет небольшой дождь и грозы.

- В среду, 11 марта, днем будет до +15 градусов, а ночью от +6 до +11 градусов. Будет дуть юго-западный ветер до 20 метров в секунду. Местами пройдут дожди, - сообщили синоптики ForPost.

12 марта, в четверг, снова потеплеет. Правда, ночью возможен дождь, столбики термометров покажут +8 градусов, а вот днем воздух прогреется до +18, будет облачно.

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ИСТОЧНИК KP.RU