В Крым идет дождь и похолодание
В Крымском гидрометцентре прогнозируют похолодание - температура воздуха в среднем снизится на 5-8 градусов. Кроме того, на полуостров придет небольшой дождь и грозы.
- В среду, 11 марта, днем будет до +15 градусов, а ночью от +6 до +11 градусов. Будет дуть юго-западный ветер до 20 метров в секунду. Местами пройдут дожди, - сообщили синоптики ForPost.
12 марта, в четверг, снова потеплеет. Правда, ночью возможен дождь, столбики термометров покажут +8 градусов, а вот днем воздух прогреется до +18, будет облачно.
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ИСТОЧНИК KP.RU