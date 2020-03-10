2020-03-10T13:43:18+03:00
Общество

На ремонт водопровода в Симферополе выделили 160 миллионов рублей

Вводить график подачи воды в крымской столице не будут
Артем АРТЕМОВ
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Симферопольское водохранилищеСимферопольское водохранилищеФото: Анастасия ЖУКОВА
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На ремонт водопровода в Симферополе выделят 160 миллионов рублей. С начала года в водохранилища, которые питают столицу Крыма и Симферопольский районе, поступило более девяти миллионов кубометров воды.

- Заполняемость Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ составляет 78%, 35,2% и 33,3% соответственно, - написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, вводить график подачи воды в крымской столице не будут, город обеспечивается ресурсом в штатном режиме.

Напомним, что из-за катастрофического обмеления водохранилищ, в столице Крыма поначалу решили вводить график подачи воды. Поначалу сообщалось, что горячей воды в многоквартирных домах и частном секторе не будет с понедельника по пятницу, а холодную будут давать только утром и вечером.

К вечеру 5 февраля чиновники передумали и заверили горожан, что ситуация под контролем, а обнародованные графики подачи воды - всего лишь разработка на случай ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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