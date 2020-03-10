2020-03-10T14:25:55+03:00
Политика

«Единороса» с медалью «За возращение Крыма» не пустили на Украину

Мужчина прилетел в страну, чтобы провести встречу с партнерами по бизнесу
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Госпогранслужбы УкраиныФото: Пресс-служба Госпогранслужбы Украины
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Украинские пограничники запретили въезд в страну члену партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Мужчина прибыл из Минска в аэропорт «Жуляны». Во время прохождения пограничного контроля 55-летний россиянин рассказал, что прилетел в столицу Украины, чтобы провести переговоры о добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является директором одного из литейно-механических заводов в РФ.

Во время дополнительной проверки украинские пограничники выяснили, что мужчина состоит в «Единой России», награжден президентом РФ Владимиром Путином и Госдумой РФ и силовыми структурами. Более того, у него есть медаль «За возращение Крыма».

Мужчине запретили въезд в Украину на 3 года и вернули обратным рейсом в Минск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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