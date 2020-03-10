В Симферополе и Севастополе 11 марта частично отключат электричество
11 марта, в среду, в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет. Энергетики Крымского полуострова всерьез занялись ремонтом трансформаторных подстанций и прочего оборудования, поэтому и возникнут перебои с подачей электричества.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ с 08.00 до 17.00
ул. Высотная, 37/7-61/6 (нечет), 38/3-92 (чет), 63-107 (нечет);
ул. Долетова, 36-90, 92;
ул. Жирова, 2-5, 7-11, 13-17 (нечет);
ул. Токарева, 12, 18, 20, 28, 30, 69;
ул. Тарабукина, 19-109 (нечет), 26-106 (чет);
ул. Дарвина, 12а-114 (чет), 21-127 (нечет);
ул. Бархатовой, 92;
ул. Нестерова, 5-113 (нечет), 28, 42-56 (чет);
ул. Петровского, 42-66 (чет), 61-87 (нечет);
ул. Кизиловая, 1-9, 11-15 (нечет);
ул. Лозовая, 1-20а;
пер. Лозовой, 1-11;
ул. Марьинская, 28-30 (чет);
тупик Марьинский, 3-9 (нечет), 6-14 (чет);
ул. Досычева, 49-77 (нечет), 52-98 (чет), 81-107 (нечет);
пер. Нижнепетровский, 2-11;
ул. Петровская Балка, 111-169 (нечет), 148-216 (чет), 173;
ул. Цветочная, 1-11 (нечет), 4/36-8 (чет), 28-34 (чет);
пер. Нижнепетровский, 2-10 (чет), 127-199 (нечет);
ул. Петровская Балка, 140-216 (чет), 111-173 (нечет);
ул. Гоголя, 90-102 (чет), 91-119 (нечет);
ул. Дражинского, 1-15;
ул. Жигалиной, 6;
ул. Чернышевского, 18-34 (чет), 21-33 (нечет);
ул. Генерала Родионова, 4-34 (чет), 11;
ул. Ульяны Громовой, 4-24 (чет), 1-21 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ с 08.00 до 17.00
с.Верхнесадовое: ул. Титова 36-48 (чет), 43-61 (нечет), ул. Гагарина 20-40 (чет), 31-47 (нечет), ул. Виноградная 2-16 (чет), 7, ул. Симиренко 1-43 (нечет).
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ИСТОЧНИК KP.RU