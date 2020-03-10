Рецидивист из Симферопольского района дважды садился за руль пьяным
Крымчанин, который два раза садился пьяным за руль, отправится в колонию на 10 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Жителя Симферопольского района поймали пьяным за рулем. Судья приговорил 27-летнего парня к 300 часам обязательных работ, и отобрал водительских прав на три года.
Через некоторое время его снова поймали пьяным за рулем, предыдущее наказание он не погасил. Поэтому за повторное преступление суд отправил парня на 10 месяцев в колонию-поселения и отобрал права на три года.
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ИСТОЧНИК KP.RU