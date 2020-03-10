Власти Симферополя рассказали о ходе реконструкции моста на улице Гагарина
Подрядчик реконструкции моста по улице Гагарина в Симферополе закончил вязку каркаса для ригеля и установку опалубки. Следующий этап - заливка конструкций бетоном, написала на своей странице в Facebook глава администрации столицы Крыма Елена Проценко.
- Ход работ на мосту по улице Гагарина контролирую ежедневно. На сегодняшний день, они ведутся в соответствии с графиком, - написала Проценко.
Напомним, что реконструкцию моста на улице Гагарина обещали закончить к концу марта. Потом срок сдачи объекта перенесли на конец апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU