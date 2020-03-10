2020-03-10T17:42:35+03:00
Общество

Глава Крыма призвал жителей полуострова не паниковать из-за падения курса рубля

По его словам, ситуация с национальной валютой в скором времени стабилизируется
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Сергей Аксенов / FacebookФото: Сергей Аксенов / Facebook
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Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что ситуация с ценами на нефть и курсом рубля стабилизируется. В Фонде национального благосостояния хватит для этого денег.

- Катастрофы нет, и не будет. <…> Макроэкономическая стабильность будет обеспечена. Цена на нефть вернется к 40 долларам за баррель, это прогнозируют аналитики. Уверен, российская экономика выдержит, - заявил Сергей Аксенов.

Напомним, что в понедельник, 9 марта, произошло резкое падение мировых цен на нефть, «черное золото» потеряло в цене 30%. По официальным данным Центробанка России, курс доллара на 11 марта составил 72,0208 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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