Глава Крыма призвал жителей полуострова не паниковать из-за падения курса рубля
Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что ситуация с ценами на нефть и курсом рубля стабилизируется. В Фонде национального благосостояния хватит для этого денег.
- Катастрофы нет, и не будет. <…> Макроэкономическая стабильность будет обеспечена. Цена на нефть вернется к 40 долларам за баррель, это прогнозируют аналитики. Уверен, российская экономика выдержит, - заявил Сергей Аксенов.
Напомним, что в понедельник, 9 марта, произошло резкое падение мировых цен на нефть, «черное золото» потеряло в цене 30%. По официальным данным Центробанка России, курс доллара на 11 марта составил 72,0208 рубля.
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ИСТОЧНИК KP.RU