Коронавирус может помешать празднованию годовщины Крымской весны

10 Март 2020 2020-03-10T18:02:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму готовы ограничить празднование мероприятий, посвященных празднованию воссоединения Крыма с Россией, из-за коронавируса. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

- Республика Крым выполняет все рекомендации Роспотребнадзора, федеральных органов власти, и, если поступят дополнительные ограничения о проведении массовых мероприятий, связанных с празднованием годовщины воссоединения Крыма с Россией, мы будем их выполнять, - заметил Сергей Аксенов.

Напомним, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых рекомендует россиянам избегать посещения общественных мест в час пик, торговых центров, концертов из-за эпидемии китайского коронавируса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU