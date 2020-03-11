Погода в Крыму на 11 марта: Местами пройдут дожди
В среду, 11 марта, на полуострове немного похолодает и местами пройдут дожди, передает крымский гидрометцентр.
Так, в Симферополе переменная облачность. Ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +10…+12.
В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +12…+14.
На ЮБК переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +12…+14.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 6-11 м/с, утром и днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +13…+15.
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ИСТОЧНИК KP.RU