Погода в Крыму на 11 марта: Местами пройдут дожди

11 Март 2020 2020-03-11T07:26:51+03:00

Воздух на полуострове прогреется до +14 Фото: Юрий ЮГАНСОН

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В среду, 11 марта, на полуострове немного похолодает и местами пройдут дожди, передает крымский гидрометцентр.

Так, в Симферополе переменная облачность. Ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +10…+12.

В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +12…+14.

На ЮБК переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +12…+14.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 6-11 м/с, утром и днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +13…+15.

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ИСТОЧНИК KP.RU