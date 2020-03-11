8 человек пострадали в ДТП под Красногвардейском

11 Март 2020 2020-03-11T09:42:42+03:00

В аварии пострадал один ребенок

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Во вторник, 10 марта, поздно вечером в МЧС сообщили об аварии на трассе «Джанкой - Симферополь». К месту ДТП направились спасатели, ГИБДД и скорая помощь.

По информации пресс-службы МЧС по РК, на 590 километре автодороги «Граница с Украиной – Симферополь», в районе поворота на поселок Нижнегорский столкнулись ZAZ Chance и пассажирский микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

В автомобилях было 12 человек. Спасатели и медики оказали помощь 8 пострадавшим, среди них был ребенок. Всех их доставили в ближайшую больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU