8 человек пострадали в ДТП под Красногвардейском
Во вторник, 10 марта, поздно вечером в МЧС сообщили об аварии на трассе «Джанкой - Симферополь». К месту ДТП направились спасатели, ГИБДД и скорая помощь.
По информации пресс-службы МЧС по РК, на 590 километре автодороги «Граница с Украиной – Симферополь», в районе поворота на поселок Нижнегорский столкнулись ZAZ Chance и пассажирский микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.
В автомобилях было 12 человек. Спасатели и медики оказали помощь 8 пострадавшим, среди них был ребенок. Всех их доставили в ближайшую больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU