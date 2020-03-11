«Крымтеплица» обыграла «ТСК-Таврию» со счетом 1:0
В центральном матче 16-го тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза, который прошел в поселке Молодежное, «Крымтеплица» на своем поле обыграла «ТСК-Таврию». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Крыма.
Матч прошел на домашнем стадионе «Крымтеплица» в МолодежномФото: Виталий ПАРУБОВ
После поражения в Евпатории игроки «Крымтеплицы» были полны решимости добиться первой победы в весенней части сезона. Хозяева поля в течение матча создали большое количество стопроцентных моментов.
Болельщики клуба «ТСК-Таврия»Фото: Виталий ПАРУБОВ
Но атакующие полузащитники и нападающие раз за разом упускали возможность записать свою фамилию на табло. В итоге все решил защитник «Крымтеплицы» Александр Ярковой. На последних секундах первого тайма он принес победу хозяевам поля - 1:0.
«Крымтеплица» обыграла «ТСК-Таврию» со счетом 1:0Фото: Виталий ПАРУБОВ
«Крымтеплица» закрепляется на третьем месте в турнирной таблице, на одно очко молодежненцы уступают «ТСК-Таврии». Впереди с большим отрывом футбольный клуб «Евпатория».
Состоялся центральный матч 16-го тура Премьер-лиги Крымского футбольного союзаФото: Виталий ПАРУБОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU