2020-03-11T11:23:39+03:00
Происшествия

В Крыму начались обыски в домах членов экстремистских группировок

Силовики пришли к сторонникам «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Бахчисарае
Артем АРТЕМОВ
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Обыски проходят в Бахчисарайском районе Крыма. Фото: Архив "КП"Обыски проходят в Бахчисарайском районе Крыма. Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники спецслужб проводят в Крыму обыски по месту жительства сторонников запрещенной в России экстремисткой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Оперативные мероприятия идут по нескольким адресам в Бахчисарайском районе республики.

Как сообщил источник КП-Крым в силовых структурах, возможно, обыски завершатся задержаниями сторонников запрещенных организаций.

В декабре прошлого года шестерых крымчан отправили в колонию за создание террористической ячейки запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Подсудимые проведут от 7 до 19 лет за решеткой, отбывать сроки будут в колонии строгого режима.

СПРАВКА «КП»:

*Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная террористическая организация, основанная в 1953 году. Называются партией и выступают за создание халифата (исламского государства). Организация запрещена во многих странах мира (в том числе в России, США, Германии).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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