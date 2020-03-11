В Симферополе изменились адреса избирательных участков

11 Март 2020 2020-03-11T14:10:51+03:00

22 апреля в России пройдет общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию государства. Фото: Архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

22 апреля в России пройдет общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию государства

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Власти Симферополя изменили местоположения избирательных участков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.

22 апреля этого года в России пройдет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Со списком новых адресов избирательных участков в Симферополе можно по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU