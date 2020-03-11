2020-03-11T13:59:05+03:00
Туризм

По железнодорожной части Крымского моста проехали 155 тысяч пассажиров

Загрузка поездов на Москву и Санкт-Петербург превышает 50%
Анна КИРИЕНКО
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Два маршрута по Крымскму мосту к маю дополнят еще шесть Фото: пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"Два маршрута по Крымскму мосту к маю дополнят еще шесть Фото: пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
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С начала железнодорожного движения по Крымскому мосту перевезено более 155 тысяч пассажиров. Поезда по маршруту «Симферополь - Москва», «Севастополь - Санкт-Петербург» и в обратном направлении пользуются спросом и их загрузка превышает 50%.

- Поезда показали свою популярность и эффективность, - отметил директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин. - По графику движения с 23 декабря ни одного сбоя и опоздания не произошло.

С 25 апреля на крымском направлении начнут ходить 8 пар поездов по 11 маршрутам дальнего следования, что увеличивает интенсивность движения в 4 раза. В текущем году возможно и расширение маршрутов.

Напомним, в апреле поезда «Таврия» начнут ходить из Кисловодска, Екатеринбурга, Мурманска в Симферополь и обратно. В составах поездов купейные и плацкартные вагоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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