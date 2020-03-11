В Джанкое из шести красавиц выбирали «Мисс Весну - 2020»
На севере Крыма состоялся конкурс красоты: на сцену местного Дома культуры вышло шесть претенденток на титул «Мисс Весна Джанкойского района - 2020».
- Первым делом девушки представили «визитную карточку», рассказав о себе перед жюри, болельщиками и зрителями, - сообщили в пресс-службе Джанкойского района.
На «Минуте славы» красавицы продемонстрировали свои творческие таланты: одни пели, другие танцевали, третьи порадовали игрой на музыкальных инструментах.
Конкурсантки показали себя и в кулинарном искусстве, предоставив жюри на дегустацию салаты, пироги и другие яства собственного приготовления.
Девшки прошлись по сцена в вечерних нарядах. Фото: dzhankoyrn.rk.gov.ru
Как и положено, на конкурсе нашлось место и дефиле в вечерних нарядах.
«Мисс Весна Джанкойского района - 2020» стала Анна Дубницкая. Фото: dzhankoyrn.rk.gov.ru
- По результатам конкурса титул «Мисс Весна Джанкойского района - 2020» завоевала Анна Дубницкая, - резюмировали в пресс-службе. - I Вице Мисс - Асибе Муследдинова, II Вице Мисс - Дарья Зайцева. Мисс Грация - Татьяна Торговцова, Мисс Кокетка - Селиме Джелялова, Мисс Обаяние - Анна Осетрова.
В Крыму живут очень красивые девушки. Фото: dzhankoyrn.rk.gov.ru
Очаровательные девушки получили в награду аплодисменты, цветы и ценные подарки.
Участницы конкурса проживают в Джанкойском районе. Фото: dzhankoyrn.rk.gov.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU