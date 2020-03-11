2020-03-11T14:51:54+03:00
Туризм

Для туристов в Крыму добавят поездов в пригородном направлении

Из Джанкоя можно будет уехать в Евпаторию, минуя Симферополь
Анна КИРИЕНКО
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Поездов в пригородном направлении станет большеПоездов в пригородном направлении станет большеФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму к лету расширят маршрутную сеть в пригородном направлении по железной дороге, ориентируясь не только на потребности жителей республики, но и туристический поток. Из Джанкоя электричкой или рельсобусом можно будет попасть в Евпаторию, минуя Симферополь.

- До сего года пригородного туристического движения мы не имели, - подчеркнул директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин. - Мы планируем в этом году открыть 9 туристических маршрутов, дополнительно к тем, которые были у КЖД летом.

Так, в летний период увеличится интенсивность движения в направлении Западного берега из Симферополя и Джанкоя, а также из Симферополя до Соленого Озера. Пассажиров будут перевозить на новых двух- и трех вагонных рельсовых автобусах и гибридах, способных двигаться как на электротяге, так и на дизтопливе.

Такие поезда уже с 22 апреля будут задействованы на маршруте «Симферополь - Керчь». Всего КЖД ожидает поставку к активному курортному сезону 9 рельсовых автобусов и 7 электропоездов.

Ранее глава комитета по туризму Госсовета РК Алексей Черняк сообщил, что расписание автобусных рейсов по пути следования поездов в Крым составлено без учета туристического потока. Выйдя на станции «Джанкой», туристы могут прождать несколько часов рейсового автобуса в Саки или Раздольное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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