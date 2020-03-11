В Крыму стало почти на 30% меньше поддельных купюр

11 Март 2020 2020-03-11T15:36:47+03:00

За 2019 год в Крыму выявили 286 фальшивых банкнот. Фото: Архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошлый год на полуострове выявили 286 фальшивых банкнот

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В прошлом году в Крыму выявили 286 поддельных банкнот, что на 103 купюры меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России по Республике Крым.

Чаще всего подделывают купюры номиналом 5 тысяч рублей, их нашли 157 штук. Меньше всего фальшивых купюр номиналом 500 рублей. В прошлом году в России на 1 миллион банкнот приходилось 7 подделок. По информации Банка России это низкий уровень фальшивомонетничества.

- Риск получить поддельную купюру есть у каждого гражданина. Если есть сомнения, то бесплатную экспертизу банкноты можно провести в любом коммерческом банке, - рассказала управляющая Отделением Республика Крым Южного главка Банка России Ирина Яблучанская.

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ИСТОЧНИК KP.RU