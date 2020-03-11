2020-03-11T16:06:22+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 12 марта частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Несколько часов нельзя будет пользоваться электроприборами.Несколько часов нельзя будет пользоваться электроприборами.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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12 марта, в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат электричество. Причина перебоев с подачей тока – ремонт энергетиками Крымского полуострова электрооборудования.

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 ДО 17.00

ул. Ушинского, 2/46, 4, 6;

проспект Кирова, 42, 44, 46/2;

ул. Пушкина, 2, 2/2, 2/6, 4/7;

ул. Карла Маркса, 5, 7

СЕВАСТОПОЛЬ

С 9.00 до 17.00

ул. Хрусталева,131-135;

ул. Генерала Лебедя,10,10-А,10-Б;

п. Андреевка: ул. Верхняя 30-36(чет),12,31,43-а,23,25,29,1-19,37-43,49-51(нечет); ул. Уютная 2-22 (чет), 7-23(нечет); ул. Усадебная 18А,20А, 2-18,22-26(чет),30,34,36, 1-В,15-А,21А,25,29,31,3-9,19-21(нечет); ул. Морская 6-А,6-Б,13; садовое товарищество «Лукулл»

с 13.00 до 16.30

ул. Василия Жукова,2-8,3-11;

ул. Снайперская,1-5; ул. Новикова,3-а,5;

ул. Солнечная,2-6,1-а,1-9.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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