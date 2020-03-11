В Симферополе и Севастополе 12 марта частично отключат электричество
12 марта, в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат электричество. Причина перебоев с подачей тока – ремонт энергетиками Крымского полуострова электрооборудования.
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ИСТОЧНИК KP.RU