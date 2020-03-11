В ФСБ подтвердили задержание четырех сторонников Хизб-ут Тахрир* в Бахчисарае

11 Март 2020 2020-03-11T16:39:56+03:00

Обыски прошли в Бахчисарае сразу по нескольким адресам. Скриншот видео

По данным следствия, они активно распространяли террористическую идеологию

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В Федеральной службе безопасности РФ официально подтвердили задержание в Бахчисарае четырех предполагаемых сторонников Хизб-ут Тахрир аль-Ислами - запрещенной в России террористической организации.

По данным оперативников, задержанные организовали ячейку Хизб-ут Тахрир* и активно вербовали сторонников среди крымских мусульман.

- ...Осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ходе обысков сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли значительное количество пропагандистских материалов, а также средства связи.

Возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются.

СПРАВКА КП

Хизб-ут Тахрир* - запрещенная в РФ террористическая организация. Запрещена также во многих странах мира, однако на Украине ее деятельность - законна. До 2014 года на полуострове идеология Хизб-ут Тахрир распространялась свободно.

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ИСТОЧНИК KP.RU