2020-03-11T17:45:24+03:00
Экономика

100 тысяч крымчан, которые работаю без трудового договора, выведут из «тени»

Работодателей заставят оформить своих сотрудников по закону
Артем АРТЕМОВ
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В прошлом году республика вывела из тени 23 тысячи неофициально трудоустроенных граждан. Фото: Наталья Сомова / Крымская газетаВ прошлом году республика вывела из тени 23 тысячи неофициально трудоустроенных граждан. Фото: Наталья Сомова / Крымская газета
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В Крыму планируют вывести из «теневого сектора» экономики 100 тысяч неформально занятых до 2024 года. В прошлом году удалось легализовать 23 тысяч человек, которые работали неофициально.

Благодаря этому в республиканский бюджет поступило по налогу на доходы физлиц 254,8 миллиона рублей, а во внебюджетные фонды - 410 миллионов рублей, пишет Крымская газета.

Заключение трудовых договоров для них гарантирует им получение всех социальных выплат и выплату пенсионных отчислений. В рейтинге субъектов РФ по снижению неформальной занятости Крым занял 25-е место из 85.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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