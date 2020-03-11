100 тысяч крымчан, которые работаю без трудового договора, выведут из «тени»
В Крыму планируют вывести из «теневого сектора» экономики 100 тысяч неформально занятых до 2024 года. В прошлом году удалось легализовать 23 тысяч человек, которые работали неофициально.
Благодаря этому в республиканский бюджет поступило по налогу на доходы физлиц 254,8 миллиона рублей, а во внебюджетные фонды - 410 миллионов рублей, пишет Крымская газета.
Заключение трудовых договоров для них гарантирует им получение всех социальных выплат и выплату пенсионных отчислений. В рейтинге субъектов РФ по снижению неформальной занятости Крым занял 25-е место из 85.
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ИСТОЧНИК KP.RU