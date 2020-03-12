2020-03-12T07:08:31+03:00
Общество

Туман и до +18 градусов: Погода в Крыму на 12 марта

Существенных осадков не ожидается, но местами на полуострове пройдут дожди
Надежда ДАЦЮК
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На полуострове расцвели первоцветы-крокусыНа полуострове расцвели первоцветы-крокусыФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму в четверг будет тепло и туманно. Воздух днем прогреется до +18 градусов. Как сообщают синоптики Крымского гидрометцентра, осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер до 17 метров в секунду.

В Симферополе 12 марта переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный до 15 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +16 градусов.

В Севастополе в четверг переменная облачность. Днем осадков не ожидается, ветер будет дуть западный до 10 метров в секунду. Днем до +16 градусов.

На ЮБК сегодня до +16 градусов, днем без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-западный до 15 метров в секунду.

В Керчи 12 марта будет облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер подует юго-западный до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +15 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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