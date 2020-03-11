Появилось видео задержания в Бахчисарае членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

11 Март 2020 2020-03-11T19:25:32+03:00

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Сотрудники ФСБ 11 марта в Бахчисарае задержали четырех активистов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Илсами». Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по РК.

По данным адвокатов, обыски начались утром в среду одновременно по нескольким адресам, в итоге к 10.30 задержали пять человек - Энвера Мустафаева, Сейтумера Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова, Османа Сейтумерова.

Позднее стало известно, что Энвера Мустафаева выпустили после допроса в здании управления ФСБ в Симферополе. По предварительной информации, он будет проходить по делу как свидетель. Остальные четверо задержанных по-прежнему под стражей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/765841" frameborder="0"></iframe> Видео задержания террористов в Бахчисарае.Видео: Пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю! другой источник

В декабре прошлого года шестерых крымчан отправили в колонию за создание террористической ячейки запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Подсудимые проведут от 7 до 19 лет за решеткой, отбывать сроки будут в колонии строгого режима.

СПРАВКА «КП»:

*Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная террористическая организация, основанная в 1953 году. Называются партией и выступают за создание халифата (исламского государства). Организация запрещена во многих странах мира (в том числе в России, США, Германии).

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ИСТОЧНИК KP.RU