В Джанкое задержали украинку, которую искали за кражу ценностей на 3,1 миллиона рублей

12 Март 2020 2020-03-12T09:44:51+03:00

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В пункте пропуска "Джанкой" задержали предполагаемую преступницу, которая украла больше трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

Женщина 1977 года рождения пыталась попасть на территорию России. Пограничники установили, что личностью женщины заинтересованы правоохранительные органы Алушты.

Оказалось, что женщина в 2019 году совершила серию краж на 3,1 миллиона рублей - это были золотые украшения и предметы коллекционирования.

Жительница Харькова уклонялась от следствия на Украине, но потом решила вернуться, чтобы отдохнуть на крымском побережье. Во время ее отсутствия было возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Женщину передали сотрудникам ОМВД "Джанкойский".

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ИСТОЧНИК KP.RU