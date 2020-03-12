Аксенов перечислил права крымчан, которые нарушают «США и их вассалы»

12 Март 2020 2020-03-12T10:46:27+03:00

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Государственный департамент США в ежегодном докладе раскритиковал Россию за нарушение прав жителей Крыма, и за воссоединение республики с РФ. В ответ на это заявление, глава Крыма Сергей Аксенов перечислил, какие права крымчан нарушают страны Запада. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Единственным источником нарушения прав крымчан является политика США и их вассалов. Запад отказывает жителям полуострова в целом ряде фундаментальных прав человека, - написал Сергей Аксенов.

По его словам, страны Запада нарушают права жителей полуострова на: свободу передвижения, образование, охрану здоровья, свободу получения и распространения информации и право на жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU