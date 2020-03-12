2020-03-12T10:46:27+03:00
Общество

Аксенов перечислил права крымчан, которые нарушают «США и их вассалы»

Страны Запада отказывают жителям полуострова в ряде фундаментальных прав человека
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Запад отказывает жителям полуострова в целом ряде фундаментальных прав человека. Фото: Архив "КП"Запад отказывает жителям полуострова в целом ряде фундаментальных прав человека. Фото: Архив "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Государственный департамент США в ежегодном докладе раскритиковал Россию за нарушение прав жителей Крыма, и за воссоединение республики с РФ. В ответ на это заявление, глава Крыма Сергей Аксенов перечислил, какие права крымчан нарушают страны Запада. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Единственным источником нарушения прав крымчан является политика США и их вассалов. Запад отказывает жителям полуострова в целом ряде фундаментальных прав человека, - написал Сергей Аксенов.

По его словам, страны Запада нарушают права жителей полуострова на: свободу передвижения, образование, охрану здоровья, свободу получения и распространения информации и право на жизнь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тараном и стрельбой закончилась
Ялту понесло: вслед за дворниками униформу получат работники выносной торговли
Севастопольцу выписали штраф за продажу рогов сайгака
Почти 20 авиабомб времен ВОВ уничтожили пиротехники МЧС в Крыму
Аксенов перечислил права крымчан, которые нарушают «США и их вассалы»
Чиновников столицы Крыма защитят от вирусов
В Джанкое задержали украинку, которую искали за кражу ценностей на 3,1 миллиона рублей
Туман и до +18 градусов: Погода в Крыму на 12 марта
В Крыму только один мусорный полигон работает по лицензии
Появилось видео задержания в Бахчисарае членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
100 тысяч крымчан, которые работаю без трудового договора, выведут из «тени»
Еще в нескольких городах Крыма хотят ввести дифференцированный тариф на воду
В ФСБ подтвердили задержание четырех сторонников Хизб-ут Тахрир* в Бахчисарае
В Симферополе и Севастополе 12 марта частично отключат электричество
В Крыму стало почти на 30% меньше поддельных купюр
В Джанкое из шести красавиц выбирали «Мисс Весну - 2020»