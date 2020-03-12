Севастопольцу выписали штраф за продажу рогов сайгака

12 Март 2020 2020-03-12T11:22:12+03:00

Сайгак - один из видов животных, находящихся на грани исчезновения Фото: Архив "КП"

Мужчина нашел покупателя в Уссурийске и хотел выручить 14 тысяч рублей

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Гагаринский районный суд Севастополя назначил местному жителю, который пытался продать рога сайгака, штраф в 15 тысяч рублей.

Кроме того, суд прекратил уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозку и пересылку частей и производных особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации).

Как сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда Севастополя, фигурант дела незаконно хранил дома три рога сайгака. Это животное относится к особо ценным диким животных, которые охраняются договорами РФ. Части сайгака запрещено продавать на территории России.

Органы предварительного следствия установили, что мужчина решил продать рога и нашел покупателя на Дальнем Востоке. Продавец отправил рога по почте в Уссурийск, он хотел выручить за них 14 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину и сделал добровольное пожертвование в «Дом ребенка». Приняв во внимание все эти обстоятельства, суд назначил севастопольцу 15 тысяч рублей штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU