2020-03-12T11:09:34+03:00
Общество

Почти 20 авиабомб времен ВОВ уничтожили пиротехники МЧС в Крыму

Боеприпасы были найдены в Керчи и Ленинском районе
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба МЧС по Республике КрымФото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
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Пиротехники уничтожили 18 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Все взрывоопасные предметы были найдены на территории Керчи и Ленинского района. Общий вес уничтоженных авиабомб составил почти 180 килограммов. Пиротехники из Специального морского отряда главка МЧС в Крыму доставили их на специальный полигон, где и уничтожили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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