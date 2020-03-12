Почти 20 авиабомб времен ВОВ уничтожили пиротехники МЧС в Крыму

12 Март 2020 2020-03-12T11:09:34+03:00

Боеприпасы были найдены в Керчи и Ленинском районе

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Пиротехники уничтожили 18 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Все взрывоопасные предметы были найдены на территории Керчи и Ленинского района. Общий вес уничтоженных авиабомб составил почти 180 килограммов. Пиротехники из Специального морского отряда главка МЧС в Крыму доставили их на специальный полигон, где и уничтожили.

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ИСТОЧНИК KP.RU