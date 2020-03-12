Половина учащихся в Крыму студентов из Китая уехали на родину

12 Март 2020 2020-03-12T13:19:08+03:00

Три студента КФУ из Поднебесной остаются на полуострове

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В Крымском федеральном университете обучается шесть студентов из Китайской народной республики. Об этом КП-Крым сообщил начальник управления международной деятельности КФУ Александр Мащенко.

- У нас в университете обучается шесть студентов и аспирантов из КНР. Трое из них учатся дистанционно, изданы соответствующие приказы. Они уехали в Китай на новогодние каникулы, но не смогли вернуться из-за карантина и ограничительных мер, которые введены из-за коронавируса, - сказал Мащенко.

По его словам, со студентами, которые обучаются удаленно, каждый день поддерживается связь. Они все живы и здоровы, но останутся в Китае, пока ситуация не стабилизируется.

- Каждый день мы получаем от них информацию и передаем в Министерство науки и высшего образования РФ, уточняет начальник управления международной деятельности КФУ.

Всего в Крымском Федеральном университете обучается 2 272 студента из 54 стран мира. Больше всего учащихся из Индии, Нигерии, Зимбабве, Иордании.

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ИСТОЧНИК KP.RU