2020-03-12T13:50:46+03:00
Происшествия

Часы отечественные... две пары: Вор обчистил квартиру в Симферополе на полмиллиона рублей

Преступник похитил драгоценности и две пары люксовых часов
Артем АРТЕМОВ
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Вор украл драгоценности и часы на 584 тысячи рублей. Фото: Архив "КП"Вор украл драгоценности и часы на 584 тысячи рублей. Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В начале марта в одну из квартир дома по улице Залесская в Симферополе забрался вор. Пока хозяев не было дома, он поднялся на козырек первого этажа и ломиком вскрыл металлопластиковое окно. Преступник явно работал по наводке.

Как удалось выяснить КП-Крым, из квартиры вор украл шкатулку с 20-тью драгоценностями, две пары мужских часов и 4 тысячи рублей.

Владельцы квартиры, обнаружив пропажу, обратились в полицию. Пострадавшие рассказали, что в шкатулке было украшений на полмиллиона рублей, а часы стоили 80 тысяч рублей. Всего же у них украли имущества на 584 тысячи рублей.

Сотрудники МВД прибегли к помощи кинолога и служебной собаки, но возле соседнего подъезда пес потерял след преступника. Тогда полицейские опросили 12 свидетелей, среди которых было двое ранее судимых, и наведались в три симферопольских ломбарда, где обычно продают краденное. Но и это не принесло результатов.

Остается надеяться, что стражам порядка помогут видеозаписи с камер наблюдения, которых возле дома установлено 11 штук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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