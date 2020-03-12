К маю в Керчи появится 6 новых пляжей
В этом году в Керчи откроют шесть новых пляжей. Их оборудуют пандусами для маломобильных граждан, раздевалками, душами и туалетами. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.
Три пляжа появится на Аршинцевой косе, один в Героевке. Также обустроят пляжи «Солнечный берег» и «Московский». На последнем появятся волейбольная площадка, детская площадка и зона для отдыха. Все объекты должны быть благоустроены к 1 мая.
При открытии пляжа каждый объект должен иметь спасательные вышки и матросов-спасателей на них.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU