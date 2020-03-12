К маю в Керчи появится 6 новых пляжей

12 Март 2020 2020-03-12T13:28:18+03:00

Их оборудуют пандусами для маломобильных граждан, раздевалками, душами и туалетами

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В этом году в Керчи откроют шесть новых пляжей. Их оборудуют пандусами для маломобильных граждан, раздевалками, душами и туалетами. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.

Три пляжа появится на Аршинцевой косе, один в Героевке. Также обустроят пляжи «Солнечный берег» и «Московский». На последнем появятся волейбольная площадка, детская площадка и зона для отдыха. Все объекты должны быть благоустроены к 1 мая.

При открытии пляжа каждый объект должен иметь спасательные вышки и матросов-спасателей на них.

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ИСТОЧНИК KP.RU