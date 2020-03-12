2020-03-12T14:19:57+03:00
Общество

Сергей Аксенов попросил крымчан поддержать поправки в Конституцию

22 апреля пройдет всенародный день голосования по изменениям в главный документ страны
Артем АРТЕМОВ
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22 апреля пройдет всенародный день голосования по изменениям в Конституцию России. Фото: Архив "КП"22 апреля пройдет всенародный день голосования по изменениям в Конституцию России. Фото: Архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан проголосовать за изменения в Конституцию РФ на всероссийском дне голосования 22 апреля.

- Предлагаю поддержать нашего президента (России Владимира Путина - Ред.), проголосовать за поддержку предлагаемых норм и мер, и 22 апреля всем прийти на голосование. Хотите изменений, неважно, «за» вы действующую власть или «против», любые изменения возможны только путем всенародного голосования», – сказал Сергей Аксенов.

Напомним, сегодня парламент Крыма одобрил поправки предложенные Владимиром Путиным. Спикер Госсовета Владимир Константинов подписал документ сразу после голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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