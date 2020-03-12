Крыму выделят 7 миллиардов на поезда и ремонт многоэтажек

12 Март 2020 2020-03-12T15:21:22+03:00

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Правительство России выделит Крыму 7,3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- Президент поручил нам направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры Крымского полуострова, и сегодня из резервного фонда правительства выделим около 7,3 млрд рублей, - цитирует Мишустина ТАСС.

По его словам, 6,7 миллиарда рублей из этой суммы пойдет на обновление парка пригородных поездов и поездов дальнего следования. Остальные средства потратят на капремонт многоэтажек.

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ИСТОЧНИК KP.RU