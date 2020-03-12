Ушел в отставку первый замглавы Мининформа Крыма

12 Март 2020 2020-03-12T15:58:23+03:00

Михаил Балацкий проработал на посту около двух лет. Фото: Пресс-служба Мининформа Крыма

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Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк принял отставку первого заместителя главы Мининформа РК Максима Балацкого. Соответствующий документ опубликован на портале правительство республики.

- Освободить Балацкого Максима Владимировича от должности первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым 13 марта 2020 года по собственной инициативе, - говорится в тексте документа.

Максим Балацкий занимал пост первого замглавы Мининформа около двух лет. В феврале этого года пост главы Мининформа РК покинул Сергей Зырянов, его место занял бывший глава администрации Сак Михаил Афанасьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU